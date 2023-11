Le forze di difesa israeliane affermano che aerei da combattimento hanno colpito i siti di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di razzi sul nord di Israele in precedenza

Lo riporta ‘The Times of Israel’. I siti includevano un deposito di armi, posizioni di lancio di razzi, infrastrutture e siti in cui sono immagazzinati “mezzi tecnologici”, ha fatto sapere l’Idf in un aggiornamento sui social.