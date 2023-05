Incursione degli ucraini a Belgorod in Russia con mezzi USA: “39 sabotatori uccisi e 5 arrestati”

Un gruppo armato di sabotatori ucraini si è infiltrato nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, le forze russe hanno risposto e gli incursori sono stati fermati alla periferia di Grayvoron



Fonti ufficiali stimano che il gruppo era formato da circa 250 operativi ucraini che ieri sera sono entrati in azione nella città di confine di Grayvoron, nella regione di Belgorod, in territorio russo.

Gli assalitori avevano mezzi blindati di vario tipo, alcuni di origine non sovietica, tra cui un blindato americano International MaxxPro (in foto), che è stato abbandonato dai sabotatori durante la fuga. Secondo alcuni canali Telegram russi come Baza e Shot, 39 sabotatori sono stati uccisi e cinque catturati.

Le unità russe continuano nelle operazioni di rastrellamento nei villaggi di Kozinka e Glotovo. Allo stesso tempo, ci sono concentrazioni di forze AFU a Udi, Liptsy, Volchansk e Strelechi, nella regione di Kharkiv.

Nell’incursione le formazioni ucraine hanno bombardato almeno nove insediamenti nella regione di Belgorod: sono stati danneggiati edifici residenziali e strutture civili. Secondo le ultime notizie, otto civili sono rimasti feriti.

Nella notte le truppe russe hanno risposto utilizzando droni Geran-2 e missili da crociera per colpire le strutture delle forze armate ucraine a Dnipropetrovsk, così come nelle regioni di Odessa, Zaporizhzhya e Mykolayiv.