Industriale Balocco ucciso da un fulmine durante un giro in bicicletta: aveva 53 anni

Due morti improvvise ed assurde, risultato dell’imprevedibile forza della natura. Sono stati colpiti da un fulmine i due ciclisti morti sulla pista dell’Assietta,fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino). Si trattava dell’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo.

L’ipotesi del fulmine è subito stata avanzata dalle condizioni meteo e dalla scena che si è presentata ai primi soccorritori intervenuti sul posto, allertati da un automobilista di passaggio. I corpi erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante sulla strada accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali.

Malgrado l’intervento dell’eliambulanza – messa in grave difficoltà dalle condizioni meteo e dalla morfologia della zona – e dell’equipe medica a bordo, per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Per il recupero delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via terra.



Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito.

La notizia della morte del noto imprenditore ha lasciato sgomenta l’intera regione: “siamo sconvolti – commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.