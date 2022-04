Ingegnere 38enne muore nel sonno, il marito: “Nessuna patologia nè problema di salute precedente”

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Silvia Di Pietro, il marito che ha tentato di soccorrerla spiega che non aveva avuto problemi di salute precedenti. Lascia un figlio di quattro anni

Silvia Di Pietro, 38 anni originaria di Ascoli Piceno, è morta nel sonno alle prime ore del 28 aprile scorso nella sua abitazione di Bologna. La giovane donna, di professione ingegnere, lascia il marito, Giovanni Castellazzi, docente di Ingegneria all’Alma Mater, e un bimbo di quattro anni.

Il primo a soccorrerla è stato proprio il marito, che ha allertato la centrale operativa del 118, ma purtroppo quando gli operatori, sono arrivati a casa a sirene spiegate, non hanno potuto fare altre costatarne il decesso. Il marito non si da pace ed ha dichiarato che la moglie non aveva nessuna patologia nè problemi di salute precedente.

Sarà la procura che dovrà essere fatta chiarezza e che potrebbe disporre l’autopsia per per capire cosa abbia stroncato la donna. La famiglia rimane in attesa degli accertamenti medico legali e per questo non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Silvia Di Pietro si era trasferita a Bologna ai tempi dell’università, poi si era sposata ed aveva trovato lavoro, ma era rimasta molto legata ad Ascoli Piceno dove a 16 anni era arrivata da Roma ai tempi del liceo.