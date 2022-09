Ingerenze russe in Italia? Ministero Esteri russo: “La CIA dica quanto spende per i politici italiani”

“L’intelligence americana quando ci racconterà quanto spende per i politici italiani?”. È questo il sarcastico e lapidario commento della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, interpellata dall’AGI.

Il commento della Zakharova si riferisce alla notizia del dossier dei servizi segreti USA secondo cui, dal 2014 a oggi, la Russia avrebbe speso oltre 300 milioni di dollari per finaziare e “manipolare” – dicono da Washington – movimenti politici e candidati in oltre 20 Paesi del mondo.

Nell’Italia in piena campagna elettorale la notizia non è passata inosservata e malgrado le rassicurazioni del Copasir secondo cui nel dossier USA, il Bel Paese ed i suoi politici non comparirebbero neppure, dalla sinistra atlantista pro-Draghi e pro-UE sono fioccate accuse di ogni tipo verso la destra, che secondo i sondaggi, sarebbe la favorita nelle elezioni del 25 settembre prossimo.