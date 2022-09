Inghilterra. La Regina Elisabetta è morta: Carlo è il nuovo Re del Regno Unito

E’ morta la regina Elisabetta II, all’età di 96 anni: sotto il suo regno la Gran Bretagna è passata dal dopoguerra all’era degli smartphone, vivendo la disgregazione dell’impero britannico che un tempo si estendeva in tutto il mondo

E’ morta la Regina Elisabetta II è morta. La sovrana aveva 96 anni e dal pomeriggio di oggi, 8 settembre 2022 era sotto controllo medico al castello di Balmoral. Al suo capezzale, i suoi figli con l’erede al trono Carlo e la consorte Camilla che l’hanno raggiunta insieme ai figli Anna, Edoardo e Andrea, e al nipote William. Harry in viaggio da Londra, sudditi in lutto fuori i cancelli della residenza in Scozia e della residenza londinese di Buckingham Palace. La Regina è morta appena un anno dopo suo marito, il principe Filippo morto nell’aprile 2021 a 99 anni, con cui il matrimonio è durato 73 anni. Dal momento della morte della Regina, suo figlio Carlo è il nuovo Re d’Inghilterra.

La Regina Elisabetta II era salita al trono nel 1952, ed ha guidato il Regno Unito in un periodo di forti sconvolgimenti politici e sociali. Ha iniziato il suo regno come capo di un impero, anche se in declino, mentre alla sua morte il Regno Unito stesso pare essere traballante, con le ricorrenti richieste di indipendenza della Scozia e nuove tensioni con l’Irlanda del Nord a causa della Brexit.

Elisabetta II è stata anche la monarca più longeva del Regno Unito, regnando per 70 anni e superando così – nel 2015 – il record della regina Vittoria, che aveva governato dal 1837 al 1901. Con la morte della sovrana scatta adesso l’Operation Unicorn dato che il decesso è avvenuto in Scozia.

Adesso, il Regno Unito si prepara ad almeno 3 giorni di stop totale per lutto delle attività per negozi, uffici e locali. Il periodo di lutto, tuttavia, andrà avanti per almeno tre mesi prima che inizi l’iter per l’incoronazione ufficiale dell’erede al trono, Carlo.

Già pianificati i funerali solenni – e che sicuramente saranno grandemente partecipati di sudditi e non solo – per la sovrana, con la bara che dovrebbe rimanere esposta nella Westminster Hall per alcuni giorni, così come avvenuto per la morte della Regina madre. La Regina sarà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all’interno della Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor. Qui riposano anche i nonni del Principe Carlo, la sorella della sovrana e suo marito il Principe Filippo, duca di Edimburgo, morto il 9 aprile del 2021.