Inghilterra. Regina Elisabetta in gravi condizioni: riunita famiglia, gente davanti Buckingham Palace

Grave peggioramento delle condizioni di salute della 96enne regina Elisabetta. Ad annunciarlo, Buckingham Palace.

Si respira un’aria pesante nel Regno Unito in questo momento. Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono stati chiamati al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. A giungere per primo è stato l’erede al trono Carlo assieme alla consorte Camilla, poi sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Dovrebbe già essere arrivato il principe William – nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo – e suo fratello Harry.

L’anziana sovrana si era mostrata in pubblico in piedi appena due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno. Ieri tuttavia, era stata già costretta a rinunciare a una riunione in videoconferenza.

Ormai in palese attesa di un annuncio, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: “Niente cambio della guardia oggi”. Intanto, proprio davanti ai cancelli della residenza reale, cresce di ora in ora la silenziosa folla di sudditi di sua maestà, sotto il grigio cielo londinese.

La Bbc, la principale televisione britannica, ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulle condizioni di salute della sovrana. I presentatori sono vestiti di nero.