Inglesi dubbiosi sulla controffensiva ucraina: “forse non sarà decisiva, questo è il mondo reale, non un film di Hollywood “

Annunciata più volte, la controffensiva ucraina di primavera, ormai diventata estiva, a parte i proclami di Zelensky, sembra non convincere neanche gli alleati e primi a nutrire dubbi sulla reale riuscita, oggi sono gli inglesi

A parlare apertamente di dubbi sulla reale efficacia della controffensiva ucraina, di qualunque stagione sia, è stato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly in visita negli Stati Uniti, che ha mostrato cautela, ridimensionando le aspettative di Kiev. Per il Regno Unito la tanto attesa controffensiva ucraina per respingere le truppe russe rischia di rivelarsi “non decisiva”.

Gli ucraini, ha detto Cleverly parlando al think tank Atlantic Council di Washington “hanno dimostrato di essere difensori molto efficaci del loro Paese, ma dobbiamo riconoscere che potrebbe non esserci una svolta rapida e decisiva”, aggiungendo che “Dobbiamo essere realistici, questo è il mondo reale, non è un film di Hollywood”.