Iniziati a Riad i colloqui ad alto livello tra Russia e Stati Uniti. Oltre alla pace in Ucraina, i temi economici al centro dei colloqui

A Riad è iniziato il faccia a faccia tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, le cui relazioni hanno toccato il livello più basso dallo scoppio della guerra in Ucraina. Il bilaterale occasione per preparare il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin

Per gli Stati Uniti sono presenti il Segretario di Stato Marco Rubio, giunto a Riad dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed Ben Salman, nonché il Consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente americano Mike Waltz e l’Inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff. Per Mosca c’è l’onnipresente ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, accompagnato da Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. Il dipartimento di Stato americano ha sottolineato che l’incontro in Arabia Saudita non rappresenta l’inizio di una “negoziazione” sull’Ucraina, ma piuttosto un seguito alla conversazione telefonica tra Trump e Putin.

Secondo quanto riporta la Cnn, i due principali attori, il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov hanno iniziato i colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, ma sul tavolo ci sono, in questa prima fase i temi economici. In particolare Rubio ha inquadrato i colloqui come un tentativo di determinare se la Russia sia seriamente intenzionata a porre fine alla guerra in Ucraina. Keith Kellogg, l’inviato dell’amministrazione Trump per la Russia e l’Ucraina, che dovrebbe recarsi in visita a Kiev giovedì, ha parlato di un ‘doppio binario’ negoziale. Per il Cremlino, i colloqui “saranno dedicati principalmente al ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane”. Trump e Putin vogliono lasciarsi alle spalle un “periodo anormale” nelle relazioni, ha affermato Lavrov.

L’economia è tra i temi principali a Riad. La Russia sta spendendo molto per questa guerra, ma anche le compagnie Usa hanno già perso tanti dollari pare oltre i 300 mld. Secondo Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti del Cremlino, “Le buone relazioni fra Stati Uniti e Russia sono molto importanti per il mondo intero. Solo insieme la Russia e gli Stati Uniti possono affrontare molti problemi mondiali, risolvere i conflitti globali e offrire soluzioni”. Dmitriev ha aggiunto che “Le compagnie americane hanno perso oltre 300 miliardi di dollari lasciando il mercato russo. Trovare vie comuni e soluzioni positive ai problemi è molto importante per gli Usa e per molti altri Paesi che cominciano a capire che il mercato russo è molto attraente e c’è bisogno di essere presenti in questo mercato”, ha concluso Dmitriev.