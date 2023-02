Insegnante 55enne stroncata da un malore improvviso mentre andava a messa: inutile l’intervento del 118

Una professoressa di 55 anni è deceduta improvvisamente domenica sera mentre si recava a messa nella chiesa di Mater Domini, in centro storico a Chieti

Un decesso improvviso, che ha sconvolto la comunità teatina. Stefania Canale di 55 anni, docente presso l’istituto comprensivo ‘G. Galilei’ di San Giovanni Teatino” (Chieti), domenica pomeriggio, mentre si recava in chiesa per partecipare alla messa delle 18.30. si è improvvisamente accasciata a terra colta da un malore fulminante. I Presenti, dopo un primo disperato intervento di un medico presente alla celebrazione, hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo avere tentato di rianimare la donna, purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stefania Canale lascia il marito Luigi Fusella, il figlio Andrea, il papà Fernando, le sorelle Sabrina e Angela e un ricordo indelebile nei suoi alunni e colleghi che l’hanno conosciuta e amata negli anni. I funerali di Stefania Canale si svolgeranno alle ore 16 di oggi, martedì 14 febbraio, nella chiesa di Sant’Annaa Chieti.

In un post sulla pagina Fb del Comune di di San Giovanni Teatino si legge:”Il sindaco e l’amministrazione comunale partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa della prof.ssa Stefania Canale, docente dell’istituto comprensivo ‘G. Galilei’ di San Giovanni Teatino” .