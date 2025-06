Instanbul. Terminati dopo un’ora i colloqui Russia-Ucraina: Nessun cessato il fuoco, solo scambi prigionieri. I dettagli

A Palazzo Cigarana di Istanbul poco dopo le 13 è iniziata la seconda tornata di trattative tra le delegazioni di Russia e Ucraina, che è durata poco più di un’ora. I negoziati si sono svolti in russo

Lo riferiscono le agenzie russe e lo conferma il governo di Kiev. La delegazione russa come nel turno precedente, è sta guidata da Vladimir Medinsky, accompagnato dal vice capo del Ministero degli Affari Esteri Mikhail Galuzin, il capo della Direzione principale dell’intelligence dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il vice ministro della Difesa Alexander Fomin. La delegazione ucraina era nuovamente guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov.

Ad aprire i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina è stato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, con un intervento trasmesso da Trt. “Nell’incontro di oggi puntiamo a continuare a valutare le condizioni delle parti per il cessate il fuoco” ha affermato Fidan. “Superare le differenze di vedute sosterrà gli sforzi per la pace e la nostra principale aspettativa è che la pace si possa raggiungere” ha aggiunto il ministro turco. Ma nell’ora di colloqui non si è parlato di alcun cessate il fuoco, ma solo si scambi di prigionieri e restituzioni di salme dei soldati morti in battaglia.

Nel suo intervento, il capo della diplomazia di Ankara ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti a sostegno dei colloqui, aggiungendo che “la determinazione di (Donald) Trump per la pace” costituisce una nuova opportunità per risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev.

“Oggi, durante i negoziati a Istanbul, la parte ucraina ha ufficialmente consegnato alla parte russa un elenco dei bambini ucraini da rimpatriare” ha scritto sui propri profili social il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram, precisando che si tratta di “centinaia di bambini”. “Il rimpatrio dei bambini ucraini è parte integrante di una pace giusta e duratura ed è un elemento chiave di fiducia, la prima prova della sincerità delle intenzioni. Attendiamo una risposta” ha concluso Yermak.

La risposta alla richiesta ucraina è arrivata subito dopo direttamente dal capo della delegazione russa Medinsky: “Kiev ha trasformato il tema del ‘rapimento’ dei bambini in uno spettacolo per europei compassionevoli. Non c’è un solo bambino rapito da Mosca, ci sono solo quelli salvati dai soldati russi”. Ed ha aggiunto: “ La Russia ha ricevuto dall’Ucraina una lista di 339 nomi di bambini che si sono trovati in situazioni difficili a causa del conflitto. Mosca rimanderà i bambini a Kiev se vengono ritrovati i loro genitori o rappresentanti legali. La Russia sta lavorando alla riunificazione delle famiglie separate dal conflitto in Ucraina”.

La delegazione Russa ha consegnato all’Ucraina una bozza di memorandum sull’accordo sulla risoluzione della questione in Ucraina, che si compone di due parti. Si tratta di un documento dettagliato e ben sviluppato, ha affermato Medinsky.

La prima parte del documento affronta le questioni su come raggiungere una vera pace a lungo termine.

La seconda parte del memorandum russo riguarda i passi da compiere per un cessate il fuoco completo; prevede variabilità e diversi modi per raggiungere l’obiettivo.

La Russia consegnerà unilateralmente a Kiev la prossima settimana seimila corpi di soldati ucraini; Mosca ha identificato tutti i morti.

Le parti concordarono sul più grande scambio di prigionieri.

Il limite massimo complessivo di scambi non potrà essere inferiore a 1.000 persone, ma potrà anche superarlo.

Mosca e Kiev istituiranno una commissione per lo scambio di soldati gravemente feriti senza decisioni politiche

Le due parti si scambieranno prigionieri di età inferiore ai 25 anni.

La Russia ha offerto all’Ucraina un “cessate il fuoco concreto” per due o tre giorni su determinati tratti del fronte.

Mosca e Kiev concordarono un cessate il fuoco in alcune zone, in modo che i comandanti potessero recuperare i corpi dei loro soldati.

L’esercito ucraino ha promesso di elaborare a breve una proposta di cessate il fuoco in alcune zone.

Nel corso dei negoziati, l’Ucraina ha chiesto un incontro dei capi di Stato. La Russia ne ha preso atto.

