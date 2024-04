Intelligence Kiev preoccupata: Mosca ha abbondanza di missili per condurre nuovi attacchi su larga scala

La Russia dispone di missili sufficienti per condurre nuovi attacchi su larga scala in Ucraina nelle prossime settimane

Lo riferisce Andriy Chernyak, rappresentante del servizio di intelligence del ministero ucraino della Difesa (Gur), citato da Rbc Ucraina. “Ci aspettavamo un attacco all’inizio dell’inverno, ma ora vediamo che i missili utilizzati sono di nuova fabbricazione”, ha affermato Cherniak, secondo cui i russi hanno missili a sufficienza per condurre uno o due attacchi importanti nelle prossime settimane. Secondo Cherniak Mosca utilizza un gran numero di droni per colpire parti del sistema energetico ucraino in quanto più economici.