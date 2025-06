Iran: “Abbiamo abbattuto due caccia F-35 di Israele e catturato una pilota dell’aeronautica militare israeliana”

Negli attacchi israeliani del 13 giugno le difese aeree iraniane hanno abbattuto due caccia F-35 dell’aeronautica militare israeliana e fatto prigioniera il pilota di uno dei velivoli

Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando funzionari militari locali. Secondo l’agenzia, la sorte dei piloti israeliani è sconosciuta e sono in corso le ricerche e non è stato specificato in quali circostanze questi due aerei dell’Aeronautica Militare israeliana siano stati abbattuti.

L’agenzia ha anche riferito che la pilota donna di uno degli aerei israeliani abbattuti è stata catturata dalle forze iraniane, ma non è stata pubblicata alcuna prova documentale. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno negato le informazioni sulla perdita di due dei loro aerei e sulla cattura del pilota, definendo il tutto un’invenzione iraniana.

