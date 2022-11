Iran, Alessia Piperno rilasciata torna in Italia: Premier Meloni la accoglie a Ciampino

La ragazza al rientro in Italia: “Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata”

Dopo un “intenso lavoro diplomatico”, Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane ed questo pomeriggio è tornata in Italia. Piperno è tornata in volo dall’Iran su un Falcon 900 dell’Aereonautica Militare che è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare Ciampino di Roma alle 17.08 di oggi.

Ad accogliere la ragazza in aeroporto, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva anche informato personalmente, nel corso di una telefonata, i genitori di Alessia Piperno del rilascio della figlia.

“Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari”, scrive la premier Giorgia Meloni su twitter.

“Alessia Piperno è stata liberata grazie all’intenso lavoro della diplomazia italiana, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per risolvere questo caso. Il presidente del consiglio ha informato la famiglia della liberazione. E’ una bella notizia per tutti”. A dirlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani .

All’arrivo in aeroporto Alessia Piperno avrebbe detto:”Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata”. La ragazze era stata arrestata dalle autorità iraniane nell’ambito degli arresti per gli scontri che in questi mesi stanno sconvolgendo l’Iran.