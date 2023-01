Iran. Attaccato con droni il centro militare a Isfahan: la contraerea li abbatte – VIDEO

“Un attacco di droni senza successo a uno dei complessi di officine del ministero della Difesa nella città centrale iraniana di Isfahan è stato sventato”

A darne notizia con un comunicato è lo stesso ministero iraniano, spiegando che uno dei droni è stato colpito dal sistema di difesa antiaerea del complesso e altri due sono esplosi. L’attacco è arrivata intorno alle 21- ora italiana- di ieri sera e sempre secondo il comunicato, ha danneggiato solo parte del tetto di un’officina e non ha provocato vittime o danni alle attrezzature. Il ministero inoltre, citato dall’agenzia di stampa IRNA, fa sapere che le attività delle officine continuano.

Come ormai è prassi, prima dei comunicati, arrivano i video diffusi sui social media, che quasi in tempo reale mostravano esplosioni in un deposito di munizioni a nord della città di Isfahan, con le unità di emergenza inviate sul posto.

Testimoni hanno raccontato di tre o quattro esplosioni, che secondo quanto riportato dalla tv di stato iraniana Irib, non ci sono stati feriti, ma solo danni al tetto dell’edificio. “L’esplosione- ha affermato Irib – è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa, e secondo il vicegovernatore di Isfahan non ci sono vittime”.