Iran avverte Israele: “I Paesi confinanti non daranno lo spazio aereo per attaccarci”

“Tutti i nostri vicini ci hanno assicurato che non permetteranno che il loro territorio o spazio aereo venga utilizzato contro la Repubblica islamica dell’Iran”

Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo che Israele ha promesso uno risposta contro la Repubblica islamica in seguito all’attacco dell’Iran contro il territorio israeliano del primo ottobre. Il capo della diplomazia di Teheran, dopo essersi recato in visita in Giordania, Arabia Saudita, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Oman, Qatar e Turchia, tutti paesei confinati con l’Iran, durante una conferenza stampa in Kuwait, come riferisce Isna, ha voluto avvisare lo Stato Ebraico.