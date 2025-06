Iran: ‘Danni limitati all’impianto nucleare di Fordow’ e L’Aiea conferma: ‘Nessun aumento delle radiazioni’

L’Iran ha confermato che il suo impianto nucleare di Fordow ha subito danni limitati dopo i recenti attacchi israeliani

Lo ha riportato l’agenzia di stampa semiufficiale Isna, citando un portavoce dell’organizzazione nazionale per l’energia atomica. “Ci sono stati danni limitati ad alcune aree del sito di arricchimento di Fordow”, ha dichiarato il portavoce dell’agenzia statale per l’energia atomica Behrouz Kamalvandi citato dal Guardian. “Avevamo già spostato una parte significativa delle attrezzature e dei materiali, e non ci sono stati danni estesi e non ci sono preoccupazioni di contaminazione”.

Versione confermata da Rafael Grossi, direttore dell’Aiea: “Il livello di attività radioattiva dopo l’attacco di Israele ai siti nucleari iraniani è rimasto invariato e si attesta su livelli normali, indicando l’assenza di impatto radiologico esterno sulla popolazione o sull’ambiente”, ma ha prodotto una “contaminazione radiologica e chimica all’interno degli impianti”, ha riferito Rafael Grossi al Consiglio di Sicurezza Onu, riferendo che l’Iran ha confermato che i siti di Fordow e Esfahn sono stati colpiti dai raid israeliani (IL LIVEBLOG). “Il livello di radioattività è rimasto invariato e su livelli normali ma la contaminazione è gestibile prendendo misure adeguate”, ha aggiunto.

È evidente che se il sito fosse stato colpito le radiazioni si sarebbero sparse nrlle zone circostanti per svariai chilometri. Il direttore dell’Aiea infatti ha confermato che “Nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato nel sito nucleare iraniano di Natanz”. Grossi ha inoltre spiegato che l’attacco israeliano al sito nucleare di Natanz ha “distrutto” l’impianto pilota di arricchimento dell’uranio situato in superficie, una zona chiave dell’impianto.

Va precisato che gli iraniani hanno costruito i siti per l’arricchimento dell’uranio a centinaia di metri di profondità sotto terra, lasciando in superficie solo gli accessi e strutture secondarie, è quindi impossibile colpire questi siti perché ad oggi non esistono armi in grado di penetrare fino a queste profondità.

Redazione Fatti & Avvenimenti

