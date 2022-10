Iran. Nel 40esimo giorno dalla morte di Mahsa Amini ancora proteste di piazza

Ancora proteste e scontri oggi in molte città iraniane dopo la morta di Mahsa Amini, di cui oggi ricorrre il 40esimo giorno dalla morte, tradizionalmente celebrato in Iran come giornata conclusiva del periodo di lutto.

Nella capitale Teheran, ma anche a Karaj, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz, Ahvaz, Mashhad e Isfahan ci sono state forti proteste e duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. In particolare a Saqqez, nel Kurdistan Iraniano, alcuni dimostranti sono stati arrestati e la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Per il governo di Teheran i disordini sono agitati da agenti stranieri delle potenze occidentali che vogliono destabilizzare il Paese, vicino alla Russia ed in pessimi rapporti con Israele e USA. Slogan contro la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sono stati gridati durante le manifestazioni a cui hanno partecipato donne senza portare il velo islamico, mentre sono state bruciate immagini del leader iraniano in alcune università e nelle strade di alcune città dai manifestanti.