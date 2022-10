Iran, proteste Mahsa Amini. Raisi: “Commenti di Biden sostengono il caos”

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha accusato l’omologo americano Joe Biden di sostenere “il caos” in Iran riguardo alle proteste in corso da ormai un mese nel paese, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini.

“I commenti del presidente americano in sostegno al caos, ai delitti e all’insicurezza in Iran hanno provato ancora una volta la falsità delle loro dichiarazioni a sostegno dei diritti umani, della sicurezza e della pace e dato significato alla definizione di Grande Male”, ha affermato Raisi, come riporta Tasnim, in reazione ai recenti commenti di Biden che ha definti oppressivo il governo iraniano e detto di essere al fianco delle donne che manifestano.