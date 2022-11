Ischia travolta dal maltempo, frana trascina diverse auto in mare: 13 dispersi, tra cui un neonato

Un violento nubifragio si è abbattuto su Ischia originando una frana che ha trascinato in mare diverse auto. I soccorritori sono all’opera e si teme per quattro persone tra cui in neonato al momento irreperibili, ma i dispersi totali sarebbero tredici

La protezione civile della Campania ieri pomeriggio ha diramato un bollettino di allerta arancione con inizio dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi. E le previsioni si sono avverate. Sono decine le richieste di aiuto pervenute alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per il maltempo. Una valanga d’acqua si è abbattuta su Ischia originando dalla parte alta di via Celario, una frana che ha trascinato in mare diverse auto. Molte case sono state allagate nei primi piani, con il fango pieno di detriti che ha invaso le strade. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. La frana che si è originata intorno alle 5 di questa mattina, oltre a trascinare diverse auto fino al mare, ha causato smottamenti e allagamenti. Inoltre la frana ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme che ha origine in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati completamenti isolati. L’isola è di nuovo al collasso.

Ma oltre i danni alle cose ad allarmare sono le quattro persone disperse nella frana che alle 5 di questa mattina ha travolto le abitazioni a Casamicciola Terme. Da quanto fatto sapere dalle forze dell’ordine al momento sono 2 le abitazioni sommerse dal fango lungo via Celario. I dispersi sono una 25enne residente al civico 8 e una famiglia composta da marito moglie e un neonato, ma secondo alcuni residenti, all’appello mancherebbero altre quattro persone per cui si teme che i dispersi siano otto: i soccorritori volontari stanno cercando i residenti al civico 13 della stessa strada tra cui una donna straniera e una famiglia.

Nella foto si vede un uomo salvato dal fango: si tratta di un idraulico che si stava recando in un terreno di sua proprietà per verificare danni e che si è visto improvvisamente travolgere dalla frana. Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO