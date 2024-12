Iscritti M5S col 2° voto (ri)cancellano Grillo, Conte esulta ma Toninelli avverte: “Grillo va avanti e impugnerà il simbolo”

Aveva deciso tutto lui: ha deciso quanti dovevano essere i votanti, ha deciso le domande e pure il notaio. Beppe non si darà per vinto

Questo il commento di Danilo Toninelli, componente del Collegio dei Probiviri del M5s, su Radio Cusano dopo la votazione degli iscritti al Movimento che hanno confermato la cancellazione del garante. Toninelli ha aggiunto: “Conte ha fatto una consultazione ratificatoria. Dispiace che Conte e i suoi cerchino di ballare sul cadavere di un leone. Sicuramente Beppe andrà avanti, impugnerà il simbolo e lo farà diventare proprio. Conte si dovrà obbligatoriamente fare il suo partito. Il M5s non ci sarà più tra qualche mese, Beppe farà l’azione legale che tutti si stanno aspettando”.

Parole che confermano che la frattura tra Grillo e il Movimento è definitiva. Il secondo voto online degli iscritti M5S sui quesiti statutari, come previsto dallo stesso Grillo, ottiene il quorum e (ri)cancella il garante. Secondo i dati diffusi dai pentastellati, alla consultazione hanno partecipato il 64,9% degli aventi diritto, pari a 58.029 iscritti su 89.408, l’80,56% dei quali ha votato sì all’eliminazione del ruolo del garante.

Giuseppe Conte esulta: “Ondata dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli. Quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa” e posta sui social l’immagine di un gremito corteo pentastellato. “Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero – aggiunge -. Ora si volta pagina. Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti. Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro”. “Abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare tutti insieme per cambiare il Paese”, prosegue il messaggio dell’ex premier che da appuntamento per domani alle 16: “Ho delle cose molto importanti da dirvi. Scrivete nei commenti le vostre domande, domani proverò a rispondervi”.

Ma l’esultanza potrebbe durare poco, Toninelli ha anticipato cosa potrebbe accadere. “Dopo questo voto, – ha detto l’ex ministro del M5S – c’è sofferenza in noi innamorati di un politica generosa fatta di due mandati. Ma questa sofferenza ci sta dando una speranza sul fatto che domani, o magari dopodomani, nasca qualcosa di nuovo. Ho sentito tantissime persone e vedo un’insofferenza che è buona e che darà vita sicuramente a qualcosa di nuovo. Aspettiamo che Beppe dia avvio all’azione per rimpossessarsi del simbolo, che è al 100% di sua proprietà perché Conte se ne è impossessato con la forza, con un scrittura privata.

“Da questo voto nascerà sicuramente qualcosa”. “In questo momento”, ha aggiunto Toninelli, è necessario che la base a favore di Grillo “si disgreghi dal partito di Conte: è uno staccarsi, uno sciogliersi, assolutamente necessario”. Sull’azione politica del presidente M5s Giuseppe Conte, Toninelli ha concluso: “si stanno suicidando e i voti che prende il M5s sono una conferma; questo partito, che non è più il M5s, non lo voto”.