Ispica (RG). Bimba di 3 anni travolta da un’auto: trasportata in elisoccorso a Messina

Una bimba è stata travolta da un’auto nei pressi di una scuola: portata in elisoccorso a Messina a causa della frattura del femore

È accaduto nelle mattinata di oggi nei pressi dell’asilo di via Acireale, a Ispica nel ragusano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola era assieme alla madre, che la stava accompagnando all’asilo, quando per cause in corso di accertamento è stata investita da una Citroen guidata da una giovane 25enne di Ispica.

Nell’urto la bambina ha riportato la frattura del femore ed è stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Modica, dove i medici però hanno disposto il trasferimento nel capoluogo in elisoccorso presso l’ospedale di Messina per essere sottoposta ad intervento chirurgico.