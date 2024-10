Israele approva legge che vieta “qualsiasi attività” dell’Unrwa di soccorso ai rifugiati palestinesi

La Knesset, (parlamento israeliano) ha approvato una legge che vieta le attività dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) nel paese

Lo ha riferito la stazione radio Kan. Il disegno di legge fa seguito alle notizie secondo cui alcuni dipendenti dell’agenzia potrebbero essere collegati ad Hamas e al loro presunto collegamento con l’attacco di Hamas contro Israele lo scorso anno.

All’inizio di ottobre, la commissione per gli affari esteri e la sicurezza della Knesset ha approvato il disegno di legge che vieta l’UNRWA nel paese. Il disegno di legge vieta ai funzionari israeliani di incontrare i dipendenti dell’UNRWA, di rilasciare loro visti o di concedere privilegi economici. Oltre a ciò, le autorità israeliane intendono avviare procedimenti penali contro i dipendenti dell’UNRWA sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche.

Prima del voto della Knesset, gli Stati Uniti avevano chiesto a Israele di non approvare la legge incriminata, come annunciato dal portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller in un briefing con la stampa. “Abbiamo chiarito al governo israeliano che siamo profondamente preoccupati per questa proposta di legge – ha detto – e lo abbiamo invitato a non approvarla”. A seguire Miller ha sottolineato “il fondamentale ruolo svolto dall’agenzia delle Nazioni Unite nella distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza“.

Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, è stato ancora più diretto: ha ricordato che le accuse di complicità con Hamas nella Striscia di Gaza rivolte nei mesi scorsi da Israele ad alcuni singoli dipendenti dell’Unrwa sono state “tutte pienamente investigate” da una commissione internazionale guidata dall’ex ministra francese Catherine Colonna; e “non offrono alcuna giustificazione” per la legge varata stasera dalla Knesset che di fatto mette al bando l’agenzia.