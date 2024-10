Israele attacca anche il segretario generale dell’Onu Guterres e lo dichiara  “persona non gradita”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è “persona non grata” e come tale il suo ingresso in Israele è vietato

E’ questa la discutibile decisione che non ha precedenti, presa dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, in risposta alla mancata condannata da parte di Guterres dell’attacco iraniano di ieri su Israele. “Chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l’odioso attacco dell’Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano. Questo è un segretario generale anti-Israele che presta sostegno a terroristi, stupratori e assassini”, ha affermato Katz in una nota.