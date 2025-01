Israele attacca la Cisgiordania e lancia l’operazione “muro di ferro”: almeno 8 morti e 35 feriti a Jenin

“Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, l’esercito israeliano, lo Shin Bet e la polizia di Israele hanno avviato oggi un’operazione militare – denominata muro di ferro – vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin”

Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo che “Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria (Cisgiordania). Agiamo in modo sistematico e deciso contro l’asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui”.

Il ministero della Salute palestinese con sede a Ramallah, ha affermato che nella grande operazione lanciata da Israele sul campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, otto palestinesi sono stati uccisi e almeno 35 persone sono rimasti feriti.

Hamas ha lanciato un appello per una mobilitazione generale in Cisgiordania dopo l’operazione militare congiunta “Muro di Ferro” lanciata oggi dalle Idf e dal Mossad nel campo profughi di Jenin. “Invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania e la sua gioventù rivoluzionaria a mobilitarsi e a intensificare lo scontro con l’esercito di occupazionè’, si legge in una di Hamas. L’obiettivo, si legge, deve essere quello di ”sventare la vasta aggressione sionista contro la città di Jenin e il suo accampamento”.

Il leader di Hamas in Cisgiordania, Zaher Jabarin, ha dichiarato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, “vuole continuare a combattere per rimanere al potere”. Intervistato da Al Jazeera sull’operazione militare lanciata oggi dalle forze israeliane a Jenin, Jabarin ha affermato che “come abbiamo sconfitto Netanyahu a Gaza, lo sconfiggeremo in Cisgiordania”, sottolineando: “Resisteranno all’occupazione, anche se ci rimarranno solo delle pietre, e non sventoleremo mai bandiera bianca”.”Il nostro popolo ha una volontà ferrea di resistere e sacrificarsi, e non ha altra scelta che resistere – ha aggiunto – l’unità palestinese è la roccia su cui si spezzerà l’occupazione”.