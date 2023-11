Israele attacca ospedale al Shifa a Gaza con carri armati e bulldozer: è mattanza, 40 pazienti morti

“Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell’Idf stanno portando avanti un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica nell’ospedale Shifa”

Questo l’annuncio delle Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram, che in nota nota scrive: “Invitiamo tutti i terroristi di Hamas presenti nell’ospedale ad arrendersi”. L’esercito israeliano ha detto che sarebbe stata “un’operazione mirata in un’area dell’ospedale al Shifa di Gaza”, ma nei fatti si è trasformata in una carneficina di civili inermi e per di più malati in cura nel nosocomio.

Certo, l’obiettivo degli oltre 100 soldati che hanno preso parte al blitz, come ha riferito alla Bbc un testimone che si trovava all’interno della struttura, Khader Zaanoun, che ha anche confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell’ospedale, erano i miliziani di Hamas, che però non hanno trovato. Zaanoun ha raccontato: “Ho visto sei carri armati all’interno dell’ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo ‘non muoverti, non muoverti'”.

Un’azione del genere non ha nulla di diverso in fatto di “crimine di guerra” da quanto fatto da Hamas lo scorso 7 ottobre. Quaranta pazienti morti nell’ospedale al Shifa di Gaza non possono avere nessuna giustificazione. Numeri confermati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha),che cita il ministero della Sanità della Striscia. L’Ocha aggiunge che solo uno degli ospedali a Gaza City e nel nord di Gaza è ancora operativo, sia pur a “livello minimo”: tutti gli altri hanno cessato le operazioni a causa della mancanza di energia elettrica, farmaci, ossigeno, cibo e acqua, aggravata dai bombardamenti e dai combattimenti nelle loro vicinanze.

L’unica struttura medica ancora in grado di ricoverare pazienti nel nord della Striscia, è l’ospedale al Ahli di Gaza City, precisa l’Ufficio dell’Onu per gli Affari umanitari, che al momento ospita oltre 500 pazienti, “Tuttavia – sottolinea l’Onu – anch’esso deve far fronte a crescenti carenze e sfide”.

Netanyahu tenta di coprire l’accaduto: “Non prendiamo deliberatamente di mira i civili”, a chi muore però non importa chi sia stato ucciso deliberatamente o meno. “Non è Israele a prendere deliberatamente di mira i civili, – dice Netanyahu – ma Hamas che ha decapitato, bruciato e massacrato i civili nei peggiori orrori perpetrati sugli ebrei dopo l’Olocausto. Mentre Israele fa di tutto per tenere i civili lontani dal pericolo, Hamas fa di tutto per tenerli in pericolo”, scrive sui X il premier israeliano, rispondendo alle accuse del premier canadese Justin Trudeau, che aveva affermato che l’uccisione di donne, bambini e neonati da parte di Israele a Gaza deve finire.

Hamas, ritiene responsabile della carneficina ad al Shifa non solo Israele, ma anche Biden: “Crimine barbaro contro una struttura medica protetta”. Questal’accusa di Hamas al presidente americano Joe Biden che in un comunicato definisce “interamente responsabile” dell’operazione militare israeliana nell’ospedale al Shifa di Gaza: “crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra”. Lo riporta Al Jjazeera.

“L’occupazione israeliana e tutti coloro che hanno collaborato con essa per uccidere bambini, pazienti e civili innocenti saranno ritenuti responsabili”, aggiunte il gruppo nella nota. “L’adozione da parte della Casa Bianca e del Pentagono della falsa narrativa israeliana secondo cui la resistenza utilizza il Centro medico al-Shifa per ragioni militari ha costituito il via libera per (Israele) a commettere ulteriori massacri contro i civili e a rimuoverli con la forza dal nord al sud per continuare il piano di occupazione volto a sfollare la nostra gente”, conclude il comunicato.

Immediatamente arriva anche la risposta del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby: “Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale, persone innocenti meritano cure mediche, ha detto, come riporta la Bbc, commentando la notizia dell’ingresso delle Forze di difesa israeliane nell’ospedale al Shifa di Gaza. “Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall’alto – ha aggiunto John Kirby – non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato”.