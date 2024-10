Israele: attacco “soft” contro l’Iran su siti militari. Teheran: “Danni limitati”

Israele nella notte risposto ai missili che l’Iran aveva lanciato all’inizio del mese con tre ondate di raid aerei su siti siti militari.Le autorità iraniane hanno affermato che i raid hanno causato solamente “danni limitati”

L’attacco israeliano contro l’Iran durato un paio d’ore, è iniziato nelle notte e si è concluso poco prima dell’alba. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira “impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo anno”, aggiungendo di aver colpito missili terra-aria e “ulteriori capacità aeree iraniane”, ma non ha fornito una valutazione dei danni causati. Non sono stai quindi colpiti impianti nucleari e le installazioni petrolifere che l’attacco iraniano del 1° ottobre,erano stati considerati come possibili obiettivi della risposta, Seguito quindi il “consiglio” dell’amministrazione americana che temeva un’escalation incontrollabile.

Dunque si è trattato di un attacco limitato giusto per pareggiare i conti ed infatti le forze di difesa aerea iraniane hanno confermato che l’attacco israeliano che ha preso di mira basi militari a Teheran e in altre città, “ha causato danni limitati”. “Questo falso regime (Israele) ha attaccato parti dei centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam”, si legge in un comunicato, aggiungendo che l’attacco “ha causato danni limitati” mentre veniva intercettato.

Gli Stati Uniti che sono stati informati preventivamente dell’attacco, hanno chiesto all’Iran di non rispondere a questo attacco per spezzare il ciclo di violenza: “Esortiamo l’Iran a cessare i suoi attacchi contro Israele in modo che questo ciclo di combattimenti possa finire senza ulteriore escalation”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Sean Savett.