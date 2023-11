Israele bombarda anche i giornalisti, France presse: “Colpita la nostra sede a Gaza”

La sede dell’agenzia France Presse a Gaza è stata colpita e gravemente danneggiata in un bombardamento

Lo rende noto la stessa agenzia su X, specificando che nessuno dei suoi 8 giornalisti erano all’interno degli uffici, dal momento che erano stati già trasferiti nel sud della Striscia.

“La France Presse condanna il raid contro i suoi uffici a Gaza City”, dichiara il direttore dell’agenzia Fabrice Fries su X, sottolineando che “era noto a tutti, ed era stato ricordato negli ultimi giorni, che quelli erano i nostri uffici proprio per evitare un attacco del genere e permetterci di continuare a inviare immagini dal terreno”. In risposta ad una domanda dell’Afp, un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che dai controlli effettuati risulta che da parte israeliana non si è sparato contro l’edificio che ospitava la sede dell’agenzia.