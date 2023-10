Israele bombarda anche una chiesa a Gaza: almeno 17 i morti tra cui un’operatrice Caritas con marito e figlio

Le bombe israeliane non si fermano davanti a nulla, dopo l’ospedale nella notte a Gaza bombardata anche una chiesa e i morti al momento sono 17 e decine di feriti

“La notte scorsa le bombe israeliano hanno colpita la sala adiacente alla chiesa di San Porfirio a Gaza, che offriva rifugio a 411 persone. Tra queste c’erano 5 membri dello staff di Caritas Gerusalemme, insieme alle loro famiglie”.

Lo riferisce Caritas Gerusalemme, che aggiunge: “Al momento in cui scriviamo il bilancio ammonta a 17 morti, con decine di altri feriti. Purtroppo, si prevede che nel corso delle ore i numeri aumenteranno”. Tra i morti, Viola, una tecnica di laboratorio di Caritas Gerusalemme di 26 anni, è stata uccisa insieme al suo bambino e al marito. Tra le vittime ci sono anche la sorella di Viola e i suoi due figli.

Oggi venerd’ 20 ottobre si è tenuta una cerimonia funebre per i palestinesi che hanno perso la vita nell’attacco compiuto da Israele alla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio a Gaza. Almeno 17 cristiani palestinesi sarebbero stati uccisi, secondo quanto riferisce Hamas. Le forze di difesa israeliane assicurano che la chiesa non era obiettivo dell’attacco, che mirava invece un vicino centro di comando dei miliziani: “Siamo a conoscenza che vengono riferite vittime, stiamo esaminando l’incidente”. Testimoni dicono tuttavia che i danni all’interno della chiesa sono ingenti. “L’accaduto dimostra che gli obiettivi dell’occupazione israeliana sono le persone disarmate, i bambini, le donne e gli anziani”, si legge in una nota il Consiglio delle Chiese palestinesi, nominato dal presidente Mahmoud Abbas.