Israele bombarda Beirut: un missile centra un palazzo che si sbriciola. Il crollo ripreso da un giornalista – Video 

Un palazzo nel quartiere meridionale di Beirut è crollato dopo essere stato centrato da un missile israeliano

La scena che è stata ripresa da un fotografo dell’Afp, mostra un edificio nella periferia sud di Beirut completamente crollato dopo un attacco israeliano sul quartiere di Dahiyeh. Le immagini sono state diffuse dai media israeliani come un trofeo e poi diventate virali sui social. Le immagini mostrano il momento in cui l’edificio viene colpito nei piani inferiori, si vede prima chiaramente l’esplosione nell’impatto poi la struttura che crolla disgregandosi in una nuvola di cenere e fuliggine.

L’Agenzia nazionale libanese di informazione (Ani) ha riferito di un “secondo violento raid effettuato da aerei nemici israeliani” contro il settore di Ghobeiri, vicino alla rotatoria di Tayoune’ e di fronte a Horch Beirut, il piu’ grande parco della capitale libanese. La tv al Mayadeen, vicina a Hezbollah,, riferisce che è stata presa di mira anche l’area nei pressi dell’aeroporto nella capitale libanese.

Questa mattina sono stati registrati nuovi attacchi alla periferia sud di Beirut dopo un ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. La AfpTv mostra una nuvola grigio scura nell’area. “A tutti i residenti della periferia sud, in particolare (…) nella zona di Ghobeiry (…) vi trovate vicino a installazioni e interessi affiliati ad Hezbollah, contro i quali le forze di difesa israeliane lavoreranno con forza a breve”, l’avvertimento prima dell’attacco da parte di Avichay Adraee, il portavoce in lingua araba dell’Idf.