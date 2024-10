Israele bombarda condominio occupato da sfollati a Gaza: 62 morti, molti sono donne e bambini. Nel Libano almeno altri 60 morti

Strage o forse meglio chiamarlo genocidio di civili palestinesi; 62 palestinesi sfollati, sono stati barbaramente uccisi da un bombardamento israeliano su un condominio nel nord di Gaza

Ennesima strage di civili palestinesi a Gaza con il mondo che parla ma non agisce. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Wafa, 62 persone – tra cui molte donne e bambini – sono state uccise e decine di altre ferite in un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Il condominio ospitava circa 150 sfollati. Decine di altre persone risultano ancora disperse in seguito al bombardamento.

La carneficina israeliana ha colpito anche nel Libano. Almeno 60 persone sono state uccise e decine ferite negli attacchi israeliani nella valle orientale della Bekaa in Libano, hanno detto lunedì a Reuters due fonti della sicurezza e il sindaco di Baalbek.