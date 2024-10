Israele bombarda di nuovo Beirut: obiettivo il nuovo leader di Hezbollah Hashem Safieddine

Ennesimo raid aereo notturno israeliano su Beirut con obiettivo il possibile successore di Nasrallah, Hashem Safieddine, che stava partecipando ad un incontro con altri importanti leader di Hezbollah

Lo riporta il New York Times che cita tre funzionari israeliani anonimi, precisando che l’incontro si svolgeva in un bunker sotterraneo, nel quartiere di Dahiyeh a Beirut. Non è ancora chiaro se Safieddine sia stato ferito nel raid israeliano, che è stato segnalato dai media locali come uno dei più pesanti dell’ultimo anno.

Anche il quotidiano Times of Israel riporta la notizia che arriva a poche ore dal funerale di Hassan Nasrallah, ucciso a Teheran da un raid israeliano il 27 settembre scorso.

L’attacco aereo israeliano sulla capitale del Libano,è avvenuto nelle prime ore di questa mattina 4 ottobre.. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno inizialmente diffuso informazioni sul raid. Secondo le informazioni raccolte da Barak Ravid, giornalista di Axios, due fonti israeliane hanno confermato che Safieddine era l’obiettivo del raid.

La Bbc segnala esplosioni nella zona dell’aeroporto della capitale. Nel mirino, a quanto pare, 2 edifici in particolare. L’area confina con la zona di Dahieh, roccaforte di Hezbollah.