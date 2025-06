Israele bombarda la tv di Stato a Teheran. Per l’Iran: è un “crimine di guerra”. Pronti a sferrare il “più grande e intenso attacco missilistico della storia”

“Durante la diretta, si è sentito il rumore di un’esplosione mentre il conduttore del telegiornale si allontanava rapidamente dalla telecamera in mezzo alla polvere e ai detriti che fluttuavano nell’aria”

Lo riporta l’agenzia di stampa statale iraniana, riferendo che oggi la stazione televisiva governativa ha interrotto bruscamente una trasmissione in diretta dopo l’attacco israeliano. Un’ora prima, Israele aveva emesso un avviso di evacuazione dell’area della capitale iraniana dove si trovano gli studi televisivi, in vista degli imminenti attacchi israeliani.

L’attacco ha causato “diversi morti” fra giornalisti e maestranze. La sede della tv di Stato iraniana si trova nel cuore di Teheran, in un quartiere punteggiato di abitazioni residenziali, edifici istituzionali, ambasciate e uffici di corrispondenza di media come l’Afp francese. Lo riportano i media ufficiali di Teheran, ripresi anche da siti dell’opposizione iraniana all’estero.

L’attacco è seguito alla dichiarazione del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, secondo cui l’IRINN era “sul punto di scomparire”, dopo che Israele aveva emesso un ordine di evacuazione su larga scala per la capitale. L’esercito israeliano si difende affermando che prima dell’attacco, la popolazione della zona era stata avvertita, “anche tramite telefonate”,, sostenendo che l’edificio della Tv di Stato iraniana è stata attaccata in quanto “veniva utilizzato dalle forze armate per promuovere operazioni militari sotto copertura civile”.

L’Iran ha condannato come “crimine di guerra” l’attacco di Israele contro la tv di Stato a Teheran. E’ stato un “atto malvagio”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, secondo cui “il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve agire ora per impedire all’aggressore genocida di commettere ulteriori atrocità contro il nostro popolo”.

Poco prima dell’alba di oggi lunedì, l’Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro Israele, facendo scattare le sirene antiaeree in tutto il Paese, mentre i servizi di emergenza hanno riferito di almeno otto morti e decine di feriti. Ma secondo Reuters che riporta quanto affermato dai media statali iraniani, l’Iran si sta preparando a sferrare il “più grande e intenso attacco missilistico della storia sul suolo israeliano”.

