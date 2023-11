Israele bombarda l’ospedale al-Shifa”: almeno 13 i morti. Bombe anche sull’ospedale pediatrico Al-Nasr

Un bombardamento israeliano sull’ospedale al-Shifa di Gaza a causato almeno 13 morti e diversi feriti. Attaccato anche il principale ospedale pediatrico di Gaza, l’ospedale di Al-Nasr

Il direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza ha dichiarato che questa mattina l’edificio del poliambulatorio dell’ospedale è stato colpito da un attacco israeliano. Il direttore ha spiegato che l’edificio serve per le emergenze mediche e ospita i rifugiati provenienti da tutta la Striscia di Gaza. Il bilancio del bombaeamento è si almneo 13 morti e diversi feriti.

Inoltre il principale ospedale pediatrico di Gaza, l’ospedale di Al-Nasr, è stato ripetutamente attaccato dall’esercito israeliano. Lo afferma Ashraf al-Qidra, portavoce del ministero della Sanità gestito da Hamas. Le ambulanze non possono raggiungere l’ospedale per evacuare i feriti perché la struttura viene preso di mira. Al-Qidra ha chiesto alle Nazioni Unite e al Comitato internazionale di essere presenti all’ospedale Al-Rantisi e all’ospedale Al-Nasr per proteggerli e fare spazio alle ambulanze per evacuare i feriti. Ha aggiunto che le autorità di Gaza hanno fatto tutto il possibile per mantenere i servizi sanitari in funzione, ma che restano solo “poche ore” prima che gli ospedali di Gaza e del Nord smettano di fornire servizi.

Il ministero della Sanità di Gaza, ha spiegato che i carri armati israeliani sono entrati nel complesso dell’ospedale Ranteesi di Gaza City, situato a circa due chilometri a nord di Al-Shifa, che è l’unico ospedale di Gaza per i bambini malati di cancro.