Israele bombarda moschea a Jenin e gli aeroporti di Damasco e Aleppo. Hezbollah: siamo in guerra Gaza sarà il loro cimitero

Ancora una notte di raid israelini su Gaza, le vittime sarebbero 55. L’esercito dello Stato ebraico bombardato gli aeroporti di Damasco e Aleppo in Siria e anche la Cisgiordania ed ha minacciato il Libano, con gli Hezbollah che rispondono: “Se gli israeliani invaderanno, Gaza sarà il loro cimitero”

Aumentano i raid su Gaza, nella notte l’aviazione ha bombardato di nuovo la Striscia e ucciso secondo Hamas “almeno 55 morti”, con un raid condotto contro la moschea di al- Ansar, in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Secondo le fonti militari israeliane sotto la moschea c’era un bunker “usato dai terroristi come centro di comando per pianificare attacchi e base per la loro attuazione”. Raid israeliano anche su gli aeroporti di Damasco e Aleppo, in Siria. Lo riferiscono i media siriani. Il canale televisivo libanese Al Mayadeen ha aggiunto che l’aeroporto di Aleppo sarebbe stato colpito da quattro missili.

L’operazione di terra a Gaza che sembrava ormai imminente però non è iniziata, segno che l’esercito israeliano teme che una guerra tra i palazzi semi distrutti possa trasformarsi in una trappola. Preoccupazione condivisa dagli Usa che dispiegano sistemi di difesa aerea in Medio Oriente. I bombardamenti in Libano e Siria infatti, stanno apprendo la strada al coinvolgimento in guerra degli Hezbollah, che annunciano: “Siamo già nel cuore della battaglia. Se gli israeliani invaderanno, Gaza sarà il loro cimitero”.

Sono le parole minacciose del vice leader di Hezbollah, Sheikh Naim Kassem, che ieri ha affermato che Israele pagherà un prezzo elevato se inizierà un’offensiva di terra nella Striscia di Gaza e ha sostenuto che il suo gruppo è già “nel cuore della battaglia”. Per il movimento sciita filoiraniano, aumentare la pressione sulla Linea Blu di confine tra Libano e Israele ha il chiaro scopo “di indebolire il nemico israeliano e fargli sapere che siamo pronti”.

“Credi che se tentassi di schiacciare la resistenza palestinese, gli altri combattenti della resistenza nella regione non agiranno?”, ha detto Kassem in un discorso durante il funerale di un combattente di Hezbollah, come riferisce al Arabiya nel suo sito web, aggiungendo: “Siamo nel cuore della battaglia oggi. Stiamo ottenendo risultati attraverso questa battaglia”.

Inoltre Kassem mette in chiaro: “Diciamo a coloro che ci contattano: ‘Fermate l’aggressione (israeliana) in modo che le sue ripercussioni (del conflitto) e la possibilità di espansione si interrompano'”, ha detto, riferendosi agli alti funzionari stranieri che hanno recentemente visitato Beirut, compresi i ministri degli Esteri di Francia e Germania. “Le nostre informazioni sono che la preparazione a Gaza da parte di Hamas e dei combattenti della resistenza farà dell’invasione terrestre degli israeliani il loro cimitero”, ha quindi detto il numero due di Heznollah.