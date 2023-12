Israele bombarda Striscia di Gaza. Hamas risponde con razzi. Iran minaccia: Israele si fermi o la guerra si estenderà

Israele continua a colpire con intensità la Striscia di Gaza e Hamas risponde lanciando oltre 250 razzi su Tel Aviv e le altre città israeliane. L’Iran continua a minacciare Israele e “non smetterà mai di appoggiare la Palestina”

La guerra tra Israele e Hamas continua con il primo che nella notte ha bombardato la Striscia di Gaza e il secondo che ha lanciato 250 razzi contro diverse città israeliane. Il bilancio è di due soldati israeliani, i primi dalla fine della tregua, morti in combattimento. Le sirene di allarme che avvertono di lanci di razzi in arrivo sono risuonate a ripetizione nella città israeliana di Sderot e nei kibbutz che si trovano al confine con la striscia di Gaza. Ne danno notizia i media israeliani. In particolare l’allarme è arrivato nei kibbutz di Kissufim, Ibim e Nir Am. Al momento non risultano feriti o danni. Gli abitanti hanno avuto ordine di raggiungere i rifugi. Le comunità vicine al confine sono state in gran parte evacuate dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Sul fronto opposto, s sonoette persone morte in un bombardamento israeliano questa mattina vicino al confine meridionale di Gaza con l’Egitto. Ieri sera, attacchi israeliani hanno colpito anche il campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, uccidendo almeno 13 persone, secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, mentre venerdì scorso, ha colpito “oltre 400 obiettivi”. Lo ha fatto sapere l’IDF, mentre il bilancio delle vittime, 240, è stato fornito dal ministro della Salute di Gaza, gestito da Hamas. Secondo la Nbc, Israele che da un lato avrebbe accettato di designare ampie “safe zone”, ma intanto sgombera Khan Younis e spinge i residenti verso il confine meridionale. Scontro anche sugli ostaggi. Hamas sostiene di avere solo uomini e soldati, mentre Israele sostiene che abbiano ancora donne e bambini.

In questo scenario l’Iran continua a minacciare: “Se gli attacchi e i crimini di guerra del regime israeliano contro Gaza e la Cisgiordania non si fermano, c’è la possibilità che la guerra si estenda”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, citato dall’agenzia Irna, nel corso di una conversazione telefonica avvenuta in serata con l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell. “Il regime sionista deve anche togliere l’assedio, permettere l’accesso all’enclave (della Striscia di Gaza) degli aiuti umanitari e mettere fine allo sgombero forzato dei palestinesi”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. Amirabdollahian, secondo Irna, ha anche detto che “le politiche di supporto da parte degli Stati Uniti incoraggiano il regime sionista a continuare la guerra, che di conseguenza si allarga”. Borrell, scrive Irna, ha detto che l’Ue preme per una soluzione diplomatica.

Per il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, “Il sostegno dell’Iran alla Palestina e a Gaza è un principio fondamentale e si basa sulla Costituzione nazionale, che afferma che si deve stare con gli oppressi. Quindi la volontà di alcune nazioni della regione non possono fermare il nostro supporto”: ha dichiarato Raisi, citato dall’agenzia Irna, aggiungendo che “sarà la vendetta di Dio a mettere fine, senza alcun dubbio, al falso regime sionista”. Secondo l’Irna, Raisi ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida sulla guerra a Gaza, durante la quale ha definito gli Stati Uniti “il principale fautore e sostenitore della macchina da guerra israeliana” e ha fatto appello alle potenze mondiali, fra cui il Giappone, perché mettano fine ai bombardamenti e al blocco israeliani a Gaza e inviino aiuti alla popolazione palestineseAttacchi a Gaza City e Jabaliya, centinaia i dispersi.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che i bombardamenti avvenuti ieri nella Striscia di Gaza hanno distrutto un blocco di circa 50 edifici residenziali nel quartiere Shijaiyah di Gaza City e un edificio di sei piani nel campo profughi urbano di Jabaliya, alla periferia nord della città. Secondo gli osservatori che citano la Mezzaluna Rossa palestinese, più di 60 persone sono state uccise negli attacchi a Shijaiyah e più di 300 sono rimaste sepolte sotto le macerie. Mahmoud Bassal, portavoce della Difesa Civile di Gaza, ha detto che i soccorritori non hanno bulldozer e altre attrezzature per raggiungere le persone sepolte sotto le macerie, confermando la stima della Mezzaluna Rossa di circa 300 dispersi.

Oltre ad Hamas, razzi sparati anche dalla Siria e dal Libano. Secondo quanto aggiorna il portavoce militare, un razzo sparato dalla Siria è caduto oggi in territorio israeliano senza provocare danni ne’ vittime. In reazione, ha aggiunto il portavoce, la artiglieria israeliana ha sparato verso la località da dove era partito quell’attacco. Inoltre la scorsa notte un razzo anticarro sparato dal Libano sud è esploso vicino al kibbutz Yiftach, in alta Galilea, senza provocare vittime. Anche in questa circostanza Israele ha risposto con il fuoco dell’artiglieria.

Quattro persone sono rimaste leggermente ferite dopo che un missile anticarro lanciato dal Libano ha colpito un’area vicino alla comunità settentrionale di Beit Hillel, secondo quanto riportato dai media in lingua ebraica. Allo stesso tempo, sono stati lanciati razzi contro le postazioni dell’esercito lungo il confine, facendo scattare le sirene in due comunità.

Infine sempre a Beit Hillel (alta Galilea), alcuni soldati sono stati feriti dalla esplosione di un razzo anticarro sparato dal Libano sud. Lo riferisce il portavoce militare israeliano secondo cui il veicolo su cui si trovavano è stato danneggiato. Il portavoce ha aggiunto che altre esplosioni sono segnalate alle pendici del monte Hermon, sul Golan.