Israele bombarda un rifugio Onu a Khan Younis: il bilancio è di 12 morti e 75 feriti di cui 15 gravi

Le forze israeliane hanno bombardato il rifugio dell’Unrwa a Khan Younis, che ospita migliaia di sfollati. Il bilancio provvisorio è 12 morti e 75 feriti, 15 dei quali versano in gravi condizioni

Lo ha dichiarato Thomas White, vice coordinatore umanitario per i territori palestinesi occupati. White ha detto che numerose missioni per raggiungere le vittime e i feriti sono state negate, senza dire direttamente che i tentativi sono stati bloccati da Israele, secondo quanto riportato dal Guardian. Il funzionario ha precisato che le squadre delle Nazioni Unite sono riuscite a raggiungere il sito solo la sera. White ha aggiunto che gli attacchi israeliani a Khan Younis – dove Israele aveva precedentemente detto ai civili di fuggire – hanno costretto l’ospedale al-Khair a chiudere con “donne che avevano appena subito un intervento chirurgico cesareo… evacuate nel cuore della notte”.

Il direttore dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) di Gaza ha dichiarato che due proiettili di carro armato hanno colpito un edificio che ospitava 800 persone a Khan Yunis, provocando la morte di 12 persone sono morte ed altre 75 sono rimaste ferite di cui 15 in modo grave.

La Casa Bianca ha condannato l’attacco israeliano al rifugio Onu: “Tel Aviv deve proteggere i civili”, ma solo a parole, nei fatti continua ad inviare a Israele le armi per compiere questi massacri. “Siamo gravemente preoccupati per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell’Unrwa – con successive segnalazioni di incendi nell’edificio – in un quartiere nel sud di Gaza dove, secondo quanto riferito, si erano rifugiati più di 30.000 sfollati palestinesi”, ha detto in un comunicato Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca.

Watson ha poi definito una tragedia la morte e il ferimento di bambini durante tre mesi di guerra “strazianti”. Nonostante gli Stati Uniti continuino a sostenere Israele nel conflitto contro “i terroristi di Hamas che si nascondono tra la popolazione civile”, Tel Aviv deve conservare “la responsabilità di proteggere i civili, compreso il personale e i siti umanitari”, ha proseguito la funzionaria, sottolineando che anche il presidente Joe Biden è impegnato a “lavorare per aumentare l’assistenza umanitaria a Gaza e riportare a casa tutti gli ostaggi detenuti”.