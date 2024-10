Israele come uno “Stato canaglia”: l’Idf ha deliberatamente sparato e demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano

Israele ormai si comporta come uno “Stato canaglia”: non rispetta le regole, viola il diritto umanitario internazionale, attacca tutte le istituzioni Onu compreso e spara sui soldati Unifil in Libano

la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in un comunicato denuncia che l’esercito israeliano ha “deliberatamente” demolito una “torre di osservazione” di Unifil in Libano. “Oggi un bulldozer dell’Idf ha deliberatamente demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione Onu a Marwahin“. Unifil sottolinea: “Ancora una volta, ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’Onu è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, mette in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle nostre forze di pace, in violazione del diritto umanitario internazionale”.

La forza Onu poi aggiunge: “L’Idf ha ripetutamente chiesto all’Unifil di abbandonare le sue posizioni lungo la Linea Blu e ha deliberatamente danneggiato le posizioni delle Nazioni Unite. Nonostante le pressioni esercitate sulla missione e sui nostri Paesi contributori di truppe, le forze di pace rimangono in tutte le posizioni. Continueremo a svolgere i nostri compiti di monitoraggio e di segnalazione”.