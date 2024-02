Israele consegna all’Egitto un piano di evacuazione dei civili fino a Rafah, ma sembra un “ultimatum”

Israele non intende fermare l’attacco su Rafah dove ci sono almeno 1,5 milioni di civili palestinesi tra cui 600 mila minori ed ha preparato un piano che prevede la loro evacuazione lungo la costa di Gaza e l’ha presentato all’Egitto

Lo scrive il Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il piano – in vista dell’annunciata operazione militare dell’esercito nel sud – individua 15 luoghi, con ognuno 25 mila tende, che vanno dalla punta sud di Gaza City fino a Moassi, a nord della città di Rafah. A Rafah ci sono oltre un milione e seicento mila palestinesi sfollati, che inevitabilmente saranno coinvolti nell’operazione militare, che di fatto si trasformerebbe in una carneficina. Secondo fonti egiziane, citate dal Wsj, Israele stima che i costi dei campi – con strutture mediche – siano a carico di Usa e Paesi arabi. Un piano che oltre ad essere difficilmente realizzabile, appare un ultimatum inaccettabile da Hamas.

Il capo della Lega Araba “ critica la “mentalità israeliana” per quello che è lo sfollamento dei palestinesi della Striscia di Gaza. Lo fa dal World Governments Summit di Dubai. “E’ cruciale che gli Stati Uniti ordinino a Israele di fermare queste politiche o altrimenti il Medio Oriente esploderà come mai accaduto”, ha affermato nelle dichiarazioni rilanciate dai media della regione. “La mentalità di spostare i palestinesi e lasciare la Striscia di Gaza vuota affinché gli israeliani possano prenderne il controllo lascerebbe uno scontro per i prossimi cento anni”, ha detto Abul Gheit.