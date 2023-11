Israele continua a isolarsi: stop relazioni anche di Erdogan, Giordania ed Egitto

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato di non ritenere più un “interlocutore”il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ed ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore in Israele

Altra strappo diplomatico, questa volta è del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale il premier israeliano “non è più un suo interlocutore”. La Turchia ha quindi annunciato di aver richiamato in patria per consultazioni il proprio ambasciatore in Israele, Sakir Ozkan Torunlar, difatto chiudenso l’ambasciata in Israele. Il ministero degli Esteri israeliano ha risposto, tramite il portavoce Lior Haiat, che questo è “un altro passo del Presidente turco che si schiera con l’organizzazione terroristica Hamas”.

L’emiro del Qatar, Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, in un bilaterale con Blinken, ha sottolineato che i continui bombardamenti israeliani complicano gli sforzi di mediazione del Qatar.

Stessa posizione del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, che ha affermato che le azioni dello Stato ebraico non possono essere accettate come “legittima autodifesa” e ha accusato Israele non solo di prendere di mira i civili in una “punizione collettiva” ma anche di “cercare di forzare l’emigrazione affinché i palestinesi lascino le loro terre”.

L’omologo giordano, Ayman Safadi, ha dichiarato che Israele sta “commettendo crimini di guerra” a Gaza e che i bombardamenti in corso non porteranno “né la sicurezza di Israele, né la pace nella regione”, che invece “sta affondando in un mare di odio che definirà le generazioni a venire”.

Le posizioni del mondo arabo, vanno sempre più unificandosi e si allineano alla visione che ha l’Iran di questo conflitto segnando un progressivo isolamento di Israele. A queste ultime posizioni, vanno aggiunte a quelle di altri Stati non arabi che nei giorni scorsi hanno deciso di rompere le relazioni con Tel Aviv.

La Bolivia ha interrotto le relazioni diplomatiche con Israele – Il governo boliviano ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Israele dopo l’offensiva nella Striscia di Gaza seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. La Bolivia, governata dal presidente di sinistra Luis Arce, diventa il primo Paese latinoamericano a interrompere le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico dallo scoppio della guerra.

Il Cile ha richiamato l’ambasciatore in Israele – Il governo cileno ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore in Israele, Jorge Carvajal, per consultazioni a causa delle “inaccettabili violazioni del diritto internazionale umanitario che Israele ha commesso nella Striscia di Gaza”. “Il Cile condanna fermamente e nota con grande preoccupazione che queste operazioni militari – che in questa fase del loro sviluppo comportano una punizione collettiva della popolazione civile palestinese a Gaza – non rispettano le norme fondamentali del diritto internazionale”, ha dichiarato il governo in un comunicato.

Anche la Colombia ha richiamato il suo ambasciatore in Israele – Come il Cile, anche la Colombia ha annunciato di aver richiamato il proprio ambasciatore in Israele per consultazioni. Lo riferisce Times of Israel. Il presidente colombiano Gustavo Petro accusa lo Stato ebraico di aver compiuto un “massacro” di palestinesi nel corso della guerra a Gaza contro Hamas che il suo Paese non può tollerare.

Il Venezuela ha condannato l’attacco israeliano al campo di Jabaliya – Il Venezuela ha condanna fermamente l’attacco delle Forze di Difesa Israeliane al campo profughi di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, e chiede un immediato cessate il fuoco. Lo riporta la Tass. Ad affermarlo, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina sul social network X (ex Twitter), e’ il capo del ministero degli Esteri della Repubblica bolivariana, Ivan Gil.

Dall’Arabia Saudita è arrivata la “ferma condanna” all’attacco al campo profughi – L’Arabia Saudita ha condannato “con la massima fermezza” il bombardamento israeliano di un campo profughi a Gaza, che ha provocato decine di morti e, secondo Israele, preso di mira un comandante del movimento islamista palestinese Hamas. “Il Regno dell’Arabia Saudita condanna con la massima fermezza il bombardamento disumano delle forze di occupazione israeliane sul campo profughi di Jabaliya, nella Striscia di Gaza assediata, che ha ucciso e ferito un gran numero di civili innocenti”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri saudita su X (ex Twitter).