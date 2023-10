Israele dice all’Ue no ad indagine internazionale su ospedale Gaza: teme qualcosa?

“È stata Hamas, fidatevi di una democrazia e non dei terroristi, questo non è il momento per un’indagine internazionale”

Lo ha detto l’ambasciatore israeliano presso l’Ue e la Nato, Haim Regev, nel corso di un incontro con la stampa a Bruxelles commentando quanto accaduto all’ospedale Al-Ahli a Gaza. “Il responsabile è Hamas e noi abbiamo mostrato le prove per quanto possibile poiché non possiamo condividere pubblicamente tutte le informazioni: spero che vi fidiate più di noi, di un Paese democratico, che di un’organizzazione terroristica”, ha detto Haim Regev.

Israele dunque non vuole un’indagine indipendente su chi sia il responsabile della carneficina di martedì sera dell’ospedale Ahli Arab di Gaza. che è costata la vita di 471 morti, ma pare che ci siano altre vittime ancora sotto le macerie.

Diversi quotidiani italiani hanno “preso per verità” quanto asserito da Israele, la BBC invece la pensa diversamente ed ha pubblicato un lungo articolo firmato da quattro giornalisti del team “Verify” – Paul Brown, Joshua Cheetham, Sean Seddon e Daniele Palumbo – supportati dal team di “Visual Journalism” e da altri quattro colleghi (Tom Spencer, Shayan Sardarizadeh, Emma Pengelly e Jamie Ryan).

I giornalisti dell’autorevole tv britannica, nonostante abbiano contattati 20 think tank, università e aziende con esperienza nel settore degli armamenti, nonostante la presenza sul posto di un reporter (Rushdi Abualouf) e il parere anche di un esperto nel campo delle lesioni da conflitto, interpellato per analizzare le ferite sui corpi delle vittime, nonché l’analisi di foto e video disponibili, sono arrivati a una sola ragionevole conclusione: “Tra accuse e controaccuse, arrivare alla verità è più difficile che mai”. La loro inchiesta, pubblicata sul sito, verrà aggiornata perché “nuove informazioni emergono continuamente” con l’intento dichiarato di cercare di “svelare ciò che si sa e ciò che non si sa”.

Al momento non ci sono certezze sugli autori della mattanza nell’ospedale Ahli Arab di Gaza, ma se ti opponi ad una indagine super partes, il dubbio che hai qualcosa da nascondere sorge.