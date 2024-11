Israele. Due razzi centrano il cortile della casa di Netanyahu a Cesarea: è la seconda volta che accade

Ieri sera due razzi sono stati sparati contro la residenza privata del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea ed hanno colpito il cortile della casa

Lo riporta il Times of Israel, sottolineando che Netanyahu e la sua famiglia non erano in casa in quel momento. Come sempre i dettagli di questo genere di notizie vengono censurate dal governo e con una dichiarazione congiunta degli organi di sicurezza che si limita a fare saper che “Non sono stati causati danni”. La polizia e lo Shin Bet affermano inoltre di aver aperto un’indagine e denunciano “il grave incidente, che segna una pericolosa escalation”.

Non è il primo attacca contro l’abitazione privata di Netanyahu,qualche settimana fa un dtone lanciato da hezbollah aveva colpito una facciata della stessa abitazione, provocando diversi danni. Anche in quella occasione il premier e la famiglia non erano presenti.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato l’episodio e ha messo in guardia “contro un aumento della violenza nella sfera pubblica”. “Ho parlato con il capo dello Shin Bet e ho espresso l’urgente necessità di indagare e affrontare i responsabili dell’incidente il prima possibile”, ha dichiarato Herzog in un post su X. Non è stato subito chiaro chi ci si dietro il lancio dei razzi ma unanime è stata la condanna di tutto lo spettro politico israeliano scrive il Times of Israel.

Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir ha dichiarato che “l’incitamento contro il primo ministro Benjamin Netanyahu supera ogni confine” e che l’incidente di questa sera “supera un’altra linea rossa. Oggi è un razzo e domani è fuoco vivo”, afferma, chiedendo di porre fine “all’incitamento contro Netanyahu e la sua famiglia”.