Israele è sicura: “Nasrallah è stato ucciso”. Iran smentisce: “è ancora vivo”

“Ieri l’IDF ha ucciso Hassan Nasrallah, il leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah e uno dei suoi fondatori, così come Ali Karki, comandante del fronte meridionale di Hezbollah, e altri comandanti”

E’ quanto si legge nel comunicato delle forze di difesa israeliane, con il quale affermano che il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrullah è stato ucciso nell’attacco aereo sul quartier generale dell’organizzazione a Beirut di ieri. Ucciso anche il numero tre di Hezbollah, Ali Karki, comandante dell’organizzazione nel sud del Libano, e altri alti ufficiali dell’ala militare del movimento islamico.

“A seguito di informazioni precise fornite dall’esercito israeliano e dall’apparato di sicurezza israeliano, i caccia dell’aviazione militare israeliana hanno effettuato un attacco mirato al quartier generale centrale dell’organizzazione terroristica hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nell’area di Dahieh a Beirut. L’attacco è stato eseguito mentre la catena di comando senior di Hezbollah stava operando dal quartier generale, portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello stato di Israele”, affermano le forze armate israeliane.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim smentisce Israele: “Nasrallah è vivo”

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione, cita fonti informate in Libano secondo cui il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è vivo e nessuno degli alti leader del gruppo libanese sarebbe rimasto ucciso nel raid israeliano sulla periferia sud di Beirut. I media israeliani, come i principali media internazionali, riportano invece che non è noto quali siano le condizioni di Nasrallah. Secondo il Times of Israel, l’esercito israeliano (Idf) sta ancora verificando se sia stato ucciso. Anche Bbc e Guardian sottolineano che la sorte del leader di Hezbollah è al momento sconosciuta.