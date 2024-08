Israele e Usa in allarme: Mosca invia armi e missili Iskander a Teheran che secondo i media attaccherà domani

La Russia avrebbe iniziato a inviare massicciamente nuove armi al l’Iran , in preparazione di una guerra contro Israele

Lo riferiscono alcuni media internazionali e Channel 14 in Israele. Secondo diversi report, Mosca avrebbe dispiegato sistemi avanzati di guerra elettronica in Iran, compresi quelli che possono danneggiare o interrompere i sistemi militari a una distanza massima di 5.000 chilometri. Diversi blogger militari scrivono che nel fine settimana la Russia ha fatto atterrare in aeroporti iraniani aerei da trasporto Ilyushin con munizioni e Iskander, un missile balistico utilizzato nella guerra con l’Ucraina.

I missili Iskander – che Mosca sta inviando all’Iran – sono una famiglia di missili balistici a corto raggio sviluppati dalla Russia che sta utilizzando in Ucraina e stanno facendo la differenza. Sono progettati per essere estremamente mobili, precisi, e capaci di penetrare le difese missilistiche avversarie grazie alla velocità supersonica fino a Mach 7. Gli Iskander sono in grado di trasportare una varietà di testate, comprese quelle convenzionali e nucleari.

In conseguenza dei possibili scenari di guerra totale, dagli Stati Uniti, a tutti i Paesi arabi, fino a quelli europei Italia compresa, hanno fatto un appello ai loro cittadini di lasciare immediatamente il Libano.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è il coordinatore del gruppo G7, ha invitato i colleghi al confronto in un momento delicatissimo per la crisi militare in Medio Oriente. Secondo fonti informate, il titolare della Farnesina chiederà un aggiornamento a tutti i colleghi, in particolare al segretario di Stato Usa Anthony Blinken per concordare un’azione politica e diplomatica che in extremis possa evitare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione.