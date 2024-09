Israele. Esercito al governo dopo minacce Hamas: “Inasprire le operazioni a Gaza mette a rischio la vita degli ostaggi”

Le forze armate israeliane mettono in guardia il governo, avvertendo che qualsiasi espansione dell’operazione militare a Gaza mette a rischio la vita degli ostaggi

Secondo un alto funzionario militare citato da Channel 13, un accordo sugli ostaggi, d’altro canto, consentirebbe all’Idf di operare più liberamente a Gaza, anche in luoghi in cui non ha ancora agito. All’inizio di questa settimana, il capo dell’Idf, Herzi Halevi, ha visitato il tunnel di Rafah dove sono stati trovati i corpi di sei ostaggi uccisi dai loro rapitori che avevano sentito avvicinarsi l’Idf.

Dopo quanto successo pochi giorni fa, quando furono trovati i corpi dei sei prigionieri che i sequestratori uccisero prima di fuggire, quando le vedette di Hamas avvistarono i soldati, l’Idf ha cambiato strategia, che adesso è di non entrare in aree in cui informazioni di intelligence danno per probabile la presenza di ostaggi, anche se da quanto riferisce il Times of Israel, in quell’occasione i soldati non avevano abbastanza informazioni da evitare il tunnel di Rafah.

Hamas dopo quell’assassinio, con un comunicato, ha dato ordine ai carcerieri di uccidere gli ostaggi se sono minacciati dall’arrivo dell’esercito israeliano.