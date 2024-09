Israele, esplode la rabbia: notte di proteste, in 300.000 a Tel Aviv  contro Netanyahu

Secondo gli organizzatori erano 300.000 le persone scese in piazza a Tel Aviv e oltre 200.000 hanno preso parte ad altre proteste in tutto il Paese, che manifestato contro il governo, accusato di non volere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi

Dopo i sei ostaggi israeliani uccisi da Hamas prima di fuggire da un tunnel per l’arrivo dei soldati israeliani, migliaia di persone sono scese nelle strade dello Stato ebraico per manifestare contro il premier Benjamin Netanyahu. Le proteste sono sfociate in scontri sull’autostrada Ayalon, dove la polizia ha sparato granate stordenti per liberare le carreggiate. Secondo i media almeno 20 persone sono state arrestate e il parlamentare laburista MK Naama Lazimi è stato ferito.

“La polizia che lancia granate stordenti contro i manifestanti da distanza ravvicinata e senza controllo è una polizia che mette in pericolo la pace pubblica e danneggia la salute pubblica intenzionalmente e in violazione della legge” ha poi scritto il deputato su X, “le granate sono state lanciate senza alcun preavviso.” Alcuni dimostranti scandivano: “Bibi sta uccidendo gli ostaggi!”, accusando il premier Benjamin Netanyahu di non fare abbastanza per trovare un accorso con Hamas per la loro liberazione.

Dopo tre ore i manifestanti hanno lasciato Ayalon Darom e Lil Gallant, ma le strade non sono state riaperte al traffico perché durante il blocco i dimostranti hanno lanciato pietre, pezzi di recinzioni, chiodi e ferri, hanno acceso falò e hanno sparato fuochi d’artificio.

Secondo quanto scrivela CNN, che cita un funzionario israeliano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è “preoccupato” per le proteste di massa antigovernative che stanno travolgendo il Paese. Non ci sono numeri ufficiali da parte della polizia, ma la società Crowd Solutions citata dal Times of Israel stima che circa 280.000 persone abbiano partecipato alla dimostrazione di questa sera nel centro di Tel Aviv, in quella che sarebbe la più grande manifestazione di protesta degli ultimi 18 mesi.