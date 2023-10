Israele ha lanciato un massiccio attacco a Gaza con forze di terra, bombardamenti aerei e con navi dal mare

Un massiccio attacco a Gaza è stato annunciato dall’ufficio stampa di Hamas su Telegram che denuncia un tentativo di Israele di penetrare nella Striscia da nord e da est

Secondo Hamas a Gaza ha annunciato “è in corso un massiccio tentativo di Israele di penetrare nella Striscia da nord e da est…numerosi tank israeliani sono stati distrutti. La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione”. Diverse video mostrano bombardamenti dei caccia israeliani ed anche da navi dal mare. Inoltre a Gaza sono state interrotte le comunicazioni, internet è stato tagliato, così come tutte le comunicazioni. I massicci raid aerei israeliani sulla Striscia agiscono in concomitanza con le forze di terra dell’esercito che stanno espandendo i loro blitz all’interno della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce militare Daniel Hagari, rinnovando l’appello ai residenti palestinesi di evacuare verso il sud della Striscia.

Hamas risponde con una raffica di razzi nel sud di Israele. Le sirene d’allarme hanno risuonato nelle città di Ashkelon e Sderot e nel centro di Israele. Subito dopo il sistema di difesa aerea Iron Dome è entrato in azione intercettando i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza.