Israele. Hamas rivendica l’attacco a Ra’anana con un morto e decine di feriti: “Risposta ai massacri dell’occupazione”

È di un morto e almeno 19 i feriti il bilancio dell’attacco rivendicato da Hamas avvenuto questa mattina nella città israeliana di Ra’anana: “L’operazione a Ra’anana è una naturale risposta ai massacri dell’occupazione”

Lo riporta Haaretz citando la Stella Rossa di Davide. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo accoltellare le persone vicino a un centro commerciale poi avrebbe rubato un’auto con la quale avrebbe investito altre persone. A confermare il decesso di una paziente, di circa 70 anni, che era rimasta gravemente ferita, è stato il Meir Hospital.

Secondo la ricostruzione iniziale di quanto avvenuto riportata da Ynet, tutto sarebbe iniziato quando a Ra’anana, città che si trova nel distretto centrale di Israele, a nord di Tel Aviv, un’auto si è scagliata contro passanti lungo Haharoshet Street per poi dirigersi verso Ahuza Street e travolgere civili in attesa a una fermata dei bus. Il Jerusalem Post cita la Polizia e scrive di un “terrorista” che ha accoltellato una donna, mentre un altro rubava un’auto per poi sferrare “attacchi” in zone diverse. E’ stato confermato l’arresto di due residenti di Hebron, in Cisgiordania, e la Polizia ritiene che i sospetti siano riusciti a cambiare auto per tre volte durante l’attacco.

Poco dopo è arrivata la rivendicazione di Hamas su Telegram: “L’operazione a Ra’anana è una naturale risposta ai massacri dell’occupazione e alla sua continua aggressione contro il nostro popolo palestinese”, aggiungendo che “gli eroi del popolo da Rafah a Jenin continueranno la difesa del popolo, della terra e dei luoghi santi di fronte al criminale nemico nazista” e “alla macchina di guerra sionista in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”.