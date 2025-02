Israele: “I piccoli Bibas sono stati uccisi da Hamas e il terzo corpo non è quello della madre”

I bambini Ariel e Kfir Bibas sono stati uccisi da Hamas durante la loro prigionia a Gaza e il corpo della donna consegnato non è quello della madre Shiri, di origine argentina ma di una persona sconosciuta

Questa l’accusa di Israele al movimento palestinese. Hamas come previsto dall’accordo di tregua a Gaza, ha si consegnato quattro corpi, che dovevano essere quelli dei tre membri della famiglia Bibas e del giornalista israeliano in pensione Oded Lifshitz, ma dopo i controlli clinici, il corpo della non è quello della madre dei bambini e “non è stato identificato”. Il portavoce israeliano Avichay Adraee ha affermato che “il corpo in più non è quello della loro madre, Shiri, né quello di nessun altro ostaggio israeliano”. Si tratta di un corpo “non identificato”, ha detto il portavoce , accusando Hamas di “una flagrante violazione” dell’accordo di tregua a Gaza e chiedendo di “restituire Shiri Bibas, così come tutte le persone rapite”.

Shiri e i suoi figli Ariel e Kfir, che avevano quattro anni e otto mesi quando furono rapiti il 7 ottobre 2023, erano diventati un simbolo degli ostaggi presi da Hamas. Il padre, anch’egli rapito, è stato rilasciato il primo febbraio.Hamas ha sempre sostenuto che la donna e i due bambini erano stati uccisi durante un bombardamento israeliano su Gaza nel novembre 2023, versione mai confermata da Israele e i loro parenti speravano che fossero ancora vivi. IL portavoce dell’esercito israeliano, Adraee, ha dichiarato che l’analisi dei corpi consegnati e le informazioni disponibili indicavano che “Ariel e Kfir Bibas sono stati brutalmente assassinati in prigionia nel novembre 2023 da terroristi palestinesi”.