Israele, il ministro Ben Gvir gela  Kamala Harris: “Non ci sarà nessuna tregua signora candidata”

Il ministro israeliano Ben Gvir, esponente dell’estrema destra, attacca frontalmente la vicepresidente Usa che ieri ha detto a Netanyahu di trovare subito un accordo per il cessate il fuoco a Gaza

Ieri Kamala Harris ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington a cui ha esposto la sua posizione sulla guerra in corso a Gaza: “E’ tempo che questa guerra finisca e finisca in un modo in cui Israele sia al sicuro, tutti gli ostaggi vengano rilasciati, le sofferenze dei palestinesi a Gaza finiscano e il popolo palestinese possa esercitare il proprio diritto alla libertà, alla dignità e all’autodeterminazione”, ha detto l’ex procuratrice durante il colloquio.

Harris ha ribadito il suo sostegno alla soluzione a due Stati. E’ “l’unica via che garantisce che Israele rimanga uno stato ebraico e democratico sicuro, e che garantisce che i palestinesi possano finalmente realizzare la libertà, la sicurezza e la prosperità che giustamente meritano”.

Ed ha aggiunto: “Non possiamo permetterci di diventare insensibili alla sofferenza, e non resterò in silenzio”, ha affermato la vicepresidente sottolineando il suo “incrollabile impegno nei confronti dell’esistenza dello Stato di Israele, della sua sicurezza e del popolo di Israele”.

Infine l’ex procuratrice americana ha chiesto al leader di Tel Aviv che si raggiunga un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Richiesta a cui si è aggiunto anche Joe Biden.

Parole che non sono piaciute al ministro israeliano esponente dell’estrema destra Itamar Ben Gvir che su X rispondendo alle parole della vicepresidente americana ha scritto: “Non ci sarà nessuna tregua, signora candidata”.